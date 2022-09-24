«Надеюсь, что республика восстановится». Уроженка Донецка поделилась ожиданиями от референдума | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 20:09 Поделиться Telegram

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Viber «Надеюсь, что республика восстановится». Уроженка Донецка поделилась ожиданиями от референдума Жительница Донецка выразила надежду на прекращение обстрелов ДНР после референдума «360»

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В Подмосковье на время референдумов организовали избирательные пункты. Их посещают уроженцы, возможно, присоединенных к России по итогам голосования территорий — ЛНР, ДНР, а также зачищенных от ВСУ частей Херсонской и Запорожской областей. Журналисты «360» пообщались с некоторыми участниками референдума.

Одна из них — Нина Солнцева. Она пришла на избирательный участок с дочкой. По словам собеседницы «360», ее земляки ждали присоединения к России долгие восемь лет.

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«Я участвовала в референдуме 2014 года, когда ДНР отделилась от Украины. С того момента с нетерпением ждала следующего этапа», — поделилась она.

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Татьяна сказала, что подсознательно всегда верила в воссоединение родного края с Россией.

«Надеюсь, что наша республика восстановится, что нас перестанут обстреливать», — описала она свои эмоции.

Надеемся, что у нас будет светлое будущее Нина Солнцева участница референдума в Подмосковье.

Сейчас Нина находится в пункте временного размещения. Однако она надеется вернуться в родной город.

В период голосования за будущую территориальную принадлежность ДНР, ЛНР, а также подконтрольных России Херсонской и Запорожской областей избирательные участки открыты и в Подмосковье. Их организовали для удобства беженцев. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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