«Надеюсь, что республика восстановится». Уроженка Донецка поделилась ожиданиями от референдума | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:09

«Надеюсь, что республика восстановится». Уроженка Донецка поделилась ожиданиями от референдума

Жительница Донецка выразила надежду на прекращение обстрелов ДНР после референдума

Читать 360tv в

В Подмосковье на время референдумов организовали избирательные пункты. Их посещают уроженцы, возможно, присоединенных к России по итогам голосования территорий — ЛНР, ДНР, а также зачищенных от ВСУ частей Херсонской и Запорожской областей. Журналисты «360» пообщались с некоторыми участниками референдума.

Одна из них — Нина Солнцева. Она пришла на избирательный участок с дочкой. По словам собеседницы «360», ее земляки ждали присоединения к России долгие восемь лет.

Реклама

«Я участвовала в референдуме 2014 года, когда ДНР отделилась от Украины. С того момента с нетерпением ждала следующего этапа», — поделилась она.

Реклама

Татьяна сказала, что подсознательно всегда верила в воссоединение родного края с Россией.

«Надеюсь, что наша республика восстановится, что нас перестанут обстреливать», — описала она свои эмоции.

Надеемся, что у нас будет светлое будущее

Нина Солнцева

участница референдума в Подмосковье.

Сейчас Нина находится в пункте временного размещения. Однако она надеется вернуться в родной город.

В период голосования за будущую территориальную принадлежность ДНР, ЛНР, а также подконтрольных России Херсонской и Запорожской областей избирательные участки открыты и в Подмосковье. Их организовали для удобства беженцев. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Специальная военная операция РФ на Украине

Референдум

Референдумы о присоединении к России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама