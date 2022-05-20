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    20 мая 2022, 19:50

    Уроки ненависти к русским. В ЛНР нашли русофобские учебники

    Школьников в ЛНР учили по русофобским учебникам

    Александр Иванов

    Сотрудники Росгвардии нашли в школе освобожденного населенного пункта ЛНР учебники, составленные националистами. Об этом они сообщили журналистам «Известий». Видеоинтервью опубликовал телеканал РЕН ТВ.

    Уроки ненависти к русским. В ЛНР нашли русофобские учебники

    «В одной из школ находящихся на территории ЛНР, ранее подконтрольной территории Украине, нами были найдены агитационные материалы, которые, по всей видимости, на протяжении более 8 лет были заложены в учебной программе, о чем говорят учебные пособия, где буквально с первых страниц указано про агрессию со стороны России», — рассказал сотрудник Росгвардии.

    Материалы нашли сотрудники Новосибирского отряда специального назначения Росгвардии проявляющемся в пропаганде нацизма. По их словам, украинских детей воспитывают в ненависти к русским и «русскоговорящему населению, проживающему на Украине». При этом родителей школьников обязывали сдавать деньги на военные нужды националистов.

    Помимо русофобских учебников сотрудники Росгвардии нашли и другие антироссийские материалы. По их словам, на стенах школы висели плакаты украинских нацистов. Когда в населенном пункте начались боевые столкновения, националисты пытались сделать из школы укрепрайон. Однако этот план не удался.