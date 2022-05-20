Уроки ненависти к русским. В ЛНР нашли русофобские учебники

Сотрудники Росгвардии нашли в школе освобожденного населенного пункта ЛНР учебники, составленные националистами. Об этом они сообщили журналистам «Известий». Видеоинтервью опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«В одной из школ находящихся на территории ЛНР, ранее подконтрольной территории Украине, нами были найдены агитационные материалы, которые, по всей видимости, на протяжении более 8 лет были заложены в учебной программе, о чем говорят учебные пособия, где буквально с первых страниц указано про агрессию со стороны России», — рассказал сотрудник Росгвардии.

Материалы нашли сотрудники Новосибирского отряда специального назначения Росгвардии проявляющемся в пропаганде нацизма. По их словам, украинских детей воспитывают в ненависти к русским и «русскоговорящему населению, проживающему на Украине». При этом родителей школьников обязывали сдавать деньги на военные нужды националистов.

Помимо русофобских учебников сотрудники Росгвардии нашли и другие антироссийские материалы. По их словам, на стенах школы висели плакаты украинских нацистов. Когда в населенном пункте начались боевые столкновения, националисты пытались сделать из школы укрепрайон. Однако этот план не удался.