Уроды, а не боги. ВСУ оставили город Алчевск в ЛНР без троллейбусов

В результате обстрела троллейбусного депо в Алчевске (ЛНР) из HIMARS населенный пункт лишился общественного транспорта. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора предприятия «Алчевскпастранс» Марина Миславская. Ее слова передали в Telegram-канале РЕН ТВ.

«Уважаемые пассажиры, мне очень жаль, но мы не сможем больше осуществлять перевозки, так как все наши троллейбусы разбиты. Теми уродами, которые возомнили себя богами. Уроды они, а не боги!» — сказала она.

По словам Миславской, сотрудники предприятия выполняли свою работу при любых обстоятельствах и несмотря на угрозу жизни. Она сообщила, что на территории «Алчевскпастранса» произошло четыре прилета ракет американской системы залпового огня HIMARS. Этот тип вооружения используют ВСУ.

Ранее стало известно, что за прошлые сутки, 16 июля, украинская армия обстреляла из HIMARS Скарговку и Алчевск. По населенным пунктам выпустили три ракеты. О разрушениях и пострадавших в результате прилетов пока ничего не известно.