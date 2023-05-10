Спецоперация 10 мая 2023, 00:47 Уральские артиллеристы уничтожили танк ВСУ снайперским выстрелом РИА «Новости»: артиллеристы ВС РФ снайперским выстрелом подбили танк ВСУ РИА «Новости»

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Уральские артиллеристы произвели выстрел с расстояния в 10,5 километра и поразили танк Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал боец Андрей Медведев.

«Было пару раз (поражение танков по навесной траектории — прим. ред.), но это скорее исключение из правил, чем закономерность», — сказал он.

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По словам Медведева, попадание в танк ВСУ зафиксировали с расстояния более 10 километров.

Основной костяк подразделения уральских мобилизованных на Донецком направлении составляют выпускники Екатеринбургского артиллерийского высшего командного училища. Они быстро подстроились под особенности боевых действий в зоне спецоперации и включились в работу на линии столкновения с противником.

Согласно данным Минобороны, за минувшие сутки потери украинских военных составили около 230 человек личного состава в результате ударов российских подразделений на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Также украинская армия потеряла две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».