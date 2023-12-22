Спецоперация 22 декабря 2023, 12:55 «Ураганы» уничтожили скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении Расчеты «Ураганов» уничтожили скопления бронетехники ВСУ под Купянском РИА «Новости»

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Российские расчеты реактивной системы залпового огня «Ураган» ликвидировали скопления бронетехники Вооружаемых сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Батареей реактивных систем залпового огня „Ураган“ группировки войск „Запад“ уничтожены вскрытые разведкой скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении», — указали в ведомстве.

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Работу артиллеристов координировали с помощью дронов.

Старший офицер батареи с позывным Кама отметил, что основная цель подразделения — пункты временной дислокации противника.

Также, по данным Минобороны, разведывательное подразделение Западной группировки войск с помощью «кочующего» миномета уничтожило два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении.

За минувшие сутки украинская армия лишилась до 210 бойцов под Донецком. А российские военные отбили 17 атак ВСУ.