Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» ударили по позициям и технике украинских националистов. Видео показало Минобороны РФ.

Целеуказания расчетам давали беспилотники. Удар РСЗО нанесли в том числе по полевому складу ВСУ. Там находились гаубицы М777.

Даже в Германии признали мощь российской армии. Генерал-лейтенант бундесвера Альфонс Маис заявил, что ВС РФ превосходно сражаются, а ресурсы России неисчерпаемые. По мнению чиновника, с годами военный потенциал РФ только усилится.

Слова немецкого генерала подтверждают и результаты спецоперации. Накануне Украина потеряла половину морпехов при ударе российских военных. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «360» отметил, что тогда ликвидировали 200 человек — это половина батальона морской пехоты ВСУ.