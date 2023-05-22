Спецоперация 22 мая 2023, 11:22 Упырь сожрет нацистов. Передовой дрон ВС России успешно поразил позиции ВСУ ТАСС: российский FPV-дрон «Упырь» поразил позиции ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Российский FPV-беспилотник «Упырь» успешно поразил живую силу украинских боевиков в укреплениях и блиндажах в зоне специальной операции. Об этом ТАСС сообщили в компании — производителе дрона.

Беспилотник, которым оператор управлял с видом от первого лица, действовал в условиях активного противодействия со стороны украинских систем радиоэлектронной борьбы, но справился с поставленной задачей.

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«В реальном бою идет обкатка нашего дрона. Но уже показал себя с положительной стороны, выполняя задачу по уничтожению живой силы противника и поражению его укреплений», — сказал он.

Представитель компании отметил, что коммерческие беспилотники в этой ситуации взлетать не смогли.

«А наш „Упырь“ за счет тонкой настройки и особенностей пренебрег усилиями РЭБ Украины и успешно выполнил задачу», — добавил источник.

Беспилотники для ударов по позициям ВСУ разработали в Свердловской области. Первые тестовые экземпляры уже начали испытания в зоне специальной операции.