Управление Следкома России открылось в Донецке

В Донецке появилось следственное управление Следственного комитета России. Оно объединило несколько подразделений на освобожденной территории. Об этом председателю СКР Александру Бастрыкину доложили на оперативном совещании в Северодонецке.

«В Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России. В его состав входит несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных от нацистов городах Донбасса и Украины», — сообщили в Следкоме РФ.

Александр Бастрыкин провел в городе ЛНР совещание штаба по расследованию преступлений украинских военных на территории Донбасса и Украины против мирных жителей и российских военнослужащих. Работу над 44 уголовными делами завершили. Следователи, ФСБ и ФСИН России разыскивают причастных к ним националистов. За последнюю неделю схватили восемь человек.

Еще четыре уголовных дела готово к передаче в прокуратуру. Их возбудили против командиров 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 93-й отдельной механизированной бригады, а также 30-й отдельной механизированной бригады.