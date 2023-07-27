27 июля 2023, 12:37
Уникальный микробеспилотник создали в России для ударов по живой силе противника
ТАСС: в России создали микробеспилотник для ударов по живой силе противника
Миниатюрный беспилотный весом всего 38 граммов разработали российские специалисты. Микродрон предназначен для нанесения удара по живой силе противника, написал ТАСС.
«Это одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника при помощи существующих боеприпасов армейского образца», — рассказали агентству в опытно-конструкторском бюро «Беспилотного Авиастроения».
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Этот маленький беспилотник сможет выполнять задачи, которые недоступны обычному стрелку — он может даже влететь в укрытие и поразить цель там. БПЛА может летать на расстояние до двух километров, максимальное время для полета — шесть минут. В будущем аппарат планируется применять для полетов дронов в режиме «роя».
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал главе Минобороны России Сергею Шойгу новые секретные беспилотники. Они напоминают американские разведывательные RQ-4 Global Hawk и ударно-разведывательные MQ-9 Reaper компании General Atomics. Сходство настолько сильное, что их даже можно спутать.
Шойгу вместе с военной делегацией России прибыл в Северную Корею по приглашению на празднования 70-летия окончания боевых действий в Корейской войне, писал «Царьград». Ким Чен Ын показал Шойгу во время встречи не только дроны, но и новейшие образцы вооружения в Пхеньяне.
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