Спецоперация 27 июля 2023, 12:37 Уникальный микробеспилотник создали в России для ударов по живой силе противника ТАСС: в России создали микробеспилотник для ударов по живой силе противника

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Миниатюрный беспилотный весом всего 38 граммов разработали российские специалисты. Микродрон предназначен для нанесения удара по живой силе противника, написал ТАСС.

«Это одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника при помощи существующих боеприпасов армейского образца», — рассказали агентству в опытно-конструкторском бюро «Беспилотного Авиастроения».

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Этот маленький беспилотник сможет выполнять задачи, которые недоступны обычному стрелку — он может даже влететь в укрытие и поразить цель там. БПЛА может летать на расстояние до двух километров, максимальное время для полета — шесть минут. В будущем аппарат планируется применять для полетов дронов в режиме «роя».

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал главе Минобороны России Сергею Шойгу новые секретные беспилотники. Они напоминают американские разведывательные RQ-4 Global Hawk и ударно-разведывательные MQ-9 Reaper компании General Atomics. Сходство настолько сильное, что их даже можно спутать.

Шойгу вместе с военной делегацией России прибыл в Северную Корею по приглашению на празднования 70-летия окончания боевых действий в Корейской войне, писал «Царьград». Ким Чен Ын показал Шойгу во время встречи не только дроны, но и новейшие образцы вооружения в Пхеньяне.