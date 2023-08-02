Спецоперация 02 августа 2023, 00:10 Уничтоживший колонну ВСУ экипаж танка «Алеша» передал привет производителям Leopard Shot: экипаж танка «Алеша» передал привет производителям Leopard РИА «Новости»

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Члены экипажа танка «Алеша», которые ранее ликвидировали бронеколонну ВСУ, передали привет производителям танков Leopard. Видеообращение опубликовал Telegram-канал Shot.

Один из членов экипажа вспомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что если драка неизбежна то, бить надо первыми.

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«Мы ударили первыми, и хотелось бы посмотреть в глаза западным кураторам и передать большой привет производителям „Леопардов“», — сказал военнослужащий.

Он также отметил, что в скором времени прибудут танки Abrams, для которых знакомство с силами ВС России также не пройдет бесследно.

Экипаж российского танка «Алеша» в одиночку остановил колонну бронетехники ВСУ, в которую входили восемь единиц западной бронетехники, поставленной украинским военным. Кадры атаки «Алеши» вызвали восхищение в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оказавшийся в сложной ситуации экипаж танка действовал настолько профессионально, что может войти в учебники.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж отечественного танка.