Спецоперация 05 августа 2023, 16:15 Уничтоживших бронегруппу ВСУ бойцов танка «Алеша» представят к званиям Героев России Минобороны: разгромивший технику ВСУ экипаж танка «Алеша» получит звание Героев России РИА «Новости»

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Министр обороны России Сергей Шойгу представил к присвоению звания Героев России членов экипажа танка «Алеша», в одиночку уничтоживших бронегруппу ВСУ из восьми единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве напомнили что экипаж танка попал под массированный артиллерийский обстрел, во время которого водитель-механик получил ранение. За управление боевой машиной сел командующий экипажем старший лейтенант Расим Басиков, который привез пострадавшего сослуживца медикам. Он принял решение, что заменит в предстоящем бою раненого механика-водителя.

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Командиром экипажа стал Александр Леваков. После сбора команда выдвинулась в сторону мотострелкового полка для оказания помощи обороняющимся. Проезжая лесополосу, командир заметил группы броневой техники противника.

Старший лейтенант Басиков, умело управляя танком и используя условия рельефа, вывел «Алешу» на огневой рубеж с противником, который не ожидал такого появления. Лейтенант Александр Леваков в этот же момент руководил стрельбой танка, отдавая приказы наводчику-оператору Александру Неустроеву.

В первые две минуты боя экипаж уничтожил два танка Т-72Б, а в следующие полчаса — бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro вместе с десантом. Всего в ходе боя ВСУ потеряли более 100 боевиков.

Уничтожив боевую технику противника экипаж продолжил прикрывать мотострелковые подразделения, пока у него не закончился боекомплект. На место ведения боя приехал другой танк, но спустя три выстрела машина получила повреждение.

Экипаж «Алеши» оперативно среагировал и эвакуировал танк в безопасное место под непрерывным обстрелом противника. Решительные действия танкистов помогли спасти экипаж подбитой машины.

Видео с неравным боем танка «Алеша» с украинской бронегруппой появилось в Сети на этой неделе. Командир экипажа признавался, что главным решением было уничтожить врага.