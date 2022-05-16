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    16 мая 2022, 12:32

    Уничтожитель танков и пехоты. Минобороны показало видео боевой работы минометов

    Минобороны РФ показало видео боевой работы расчетов минометов калибром 120 мм

    Екатерина Виславская

    Расчеты минометов калибром 120 миллиметров помогают российским военным проводить разведку, уничтожать вражеские танки и пехоту. Минобороны РФ показало работу техники в ходе спецоперации на Украине.

    Сначала беспилотники ведут разведку с воздуха. Как только объект обнаружен, бойцы открывают по нему минометный огонь. Мощность орудий позволяет уничтожать позиции, опорные пункты и бронетехнику противника на расстоянии больше семи километров. Также артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.

    Уничтожитель танков и пехоты. Минобороны показало видео боевой работы минометов | Изображение 1Источник фото: скриншот видео Минобороны РФ

    Старший наводчик Андрей рассказал о двух показательных случаях, когда с помощью 120-миллиметровых расчетов удалось разбить боевую машину пехоты и танк. Для уничтожения первой понадобилось 15–20 мин, второго — всего три.

    «Машина перемещается очень быстро, то есть, грубо говоря, поймали зайца. Траекторию можно рассчитать. Он ходит по определенным квадратам», — сказал он.

    На видео, которое опубликовало военное ведомство, показан процесс наведения орудий на объект противника. Бойцы обнаружили его, тщательно прицелились и произвели несколько залпов.