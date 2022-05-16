Уничтожитель танков и пехоты. Минобороны показало видео боевой работы минометов

Расчеты минометов калибром 120 миллиметров помогают российским военным проводить разведку, уничтожать вражеские танки и пехоту. Минобороны РФ показало работу техники в ходе спецоперации на Украине.

Сначала беспилотники ведут разведку с воздуха. Как только объект обнаружен, бойцы открывают по нему минометный огонь. Мощность орудий позволяет уничтожать позиции, опорные пункты и бронетехнику противника на расстоянии больше семи километров. Также артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.

Источник фото: скриншот видео Минобороны РФ

Старший наводчик Андрей рассказал о двух показательных случаях, когда с помощью 120-миллиметровых расчетов удалось разбить боевую машину пехоты и танк. Для уничтожения первой понадобилось 15–20 мин, второго — всего три.

«Машина перемещается очень быстро, то есть, грубо говоря, поймали зайца. Траекторию можно рассчитать. Он ходит по определенным квадратам», — сказал он.

На видео, которое опубликовало военное ведомство, показан процесс наведения орудий на объект противника. Бойцы обнаружили его, тщательно прицелились и произвели несколько залпов.