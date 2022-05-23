Уничтоженную бронемашину ВСУ в ЛНР показали на фото
Уничтоженная российскими военными бронемашина ВСУ попала на фото
Российские военные высокоточными ударами продолжают уничтожать технику украинских формирований в рамках специальной операции по демилитаризации.
В Сети появилась фотография одной из подбитых украинских бронированных машин рядом с заводом «Заря» в населенном пункте Рубежное Луганской Народной Республики.
На кадре видно, что автомобиль завален на левой бок и у него отсутствует правое заднее колесо.
На утреннем брифинге 23 мая представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что за прошедшую ночь российские военные уничтожили почти 300 националистов в составе ВСУ, а также ликвидировали 59 единиц военной техники.
Также за последние сутки российская авиация уничтожила три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В этом участвовали оперативно-тактические и армейские подразделения.