Российские военные высокоточными ударами продолжают уничтожать технику украинских формирований в рамках специальной операции по демилитаризации.

В Сети появилась фотография одной из подбитых украинских бронированных машин рядом с заводом «Заря» в населенном пункте Рубежное Луганской Народной Республики.

На кадре видно, что автомобиль завален на левой бок и у него отсутствует правое заднее колесо.

На утреннем брифинге 23 мая представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что за прошедшую ночь российские военные уничтожили почти 300 националистов в составе ВСУ, а также ликвидировали 59 единиц военной техники.

Также за последние сутки российская авиация уничтожила три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В этом участвовали оперативно-тактические и армейские подразделения.