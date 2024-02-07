Спецоперация 07 февраля 2024, 09:08 Уничтожение украинской пехоты на Артемовском направлении попало на видео МО: войска «Южной» группировки уничтожили пехоту ВСУ на Артемовском направлении

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Российские бойцы уничтожили украинскую пехоту в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Расчеты 120-мм минометов „Южной“ группировки войск уничтожили пехоту ВСУ на Артемовском направлении», — передали в ведомстве.

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До этого российские разведчики выяснили, что противник наращивает силы на одном из участков. Для уничтожения пехоты в укрытиях бойцы задействовали минометы, причем удар нанесли с расстояния не более полутора километров от противника.

Ранее российские бойцы атаковали президентскую бригаду украинской армии на Южнодонецком направлении. Российские войска за сутки сорвали три попытки ВСУ провести ротацию в районе Старомайорского.

Военные российской армии также заняли несколько опорных пунктов ВСУ к северу от села Приютного в Запорожской области. Войска РФ продвигаются при поддержке беспилотников и артиллерии.