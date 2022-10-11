Уничтожение украинской БМП на Авдеевском направлении сняли с беспилотника | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 11:05 Поделиться Telegram

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Viber Уничтожение украинской БМП на Авдеевском направлении сняли с беспилотника РИА «Новости» показало видео работы артиллеристов 1-й Славянской бригады под Авдеевкой РИА Новости

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Работу артиллеристов 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении сняли на видео. Кадры опубликовало РИА «Новости».

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На кадрах можно видеть бронемашину пехоты ВСУ, стоящую северо-западнее Авдеевки. После того как оператор беспилотника уточнил и передал координаты артиллеристам, последовал пристрелочный выстрел из противотанковой пушки МТ-12. Это орудие также называют «Рапира».

Первый снаряд калибром 100 миллиметров приземлился на расстоянии около 20 метров от цели. Затем расчет орудия оперативно ввел поправки и совершил второй выстрел по технике противника.

На видео попал и момент детонации боекомплекта, который перевозила украинская БМП.

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