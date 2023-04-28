Спецоперация 28 апреля 2023, 04:29 Уничтожение украинского ЗРК «Бук» попало на видео RusVesna: украинский ЗРК «Бук» уничтожил беспилотник-камикадзе соединения «Черные гусары» РИА «Новости»

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Украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» российские военные уничтожили с помощью беспилотника-камикадзе соединения «Черные гусары». Видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» со ссылкой на канал «Работайте, братья».

Соединение «Черные гусары» входит в группировку «Отважные», указано в сообщении. Там также отмечается, что одиноко стоящий «Бук» попал в объективы операторов дрона. Затем было решено нанести по нему удар беспилотным летательным аппаратом «Герань».

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Российские бойцы за сутки ликвидировали до 30 бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Также на том же направлении уничтожено четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 противника, одна зенитная самоходная установка Gepard немецкого производства, две машины и две гаубицы Д-30.

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии нанесли поражение 78 артиллерийским украинским подразделениям на огневых позициях.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 украинских военных. Бойцы ВСУ дислоцировались около города Угледара, поселка Никольское и села Новомихайловского в ДНР.