18 августа 2023, 21:07
Уничтожение техники ВСУ попало на видео
Минобороны показало кадры удара штурмовиков по военным объектам и технике ВСУ
Минобороны опубликовало кадры работы штурмовой авиации ВКС России в своем Telegram-канале. На видео экипажи Су-25 нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.
В результате ударов были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции противника и бронированная техника.
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Ранее Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения воинского эшелона ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области. После удара он загорелся, а потом произошел взрыв.
В пятницу, 18 августа, стало известно, что ВСУ за сутки лишились двух штурмовиков Су-25. Один самолет российские военные уничтожили в ДНР, второй — в Запорожской области.
Всего с начала проведения спецоперации подразделения ВС России уничтожили 461 самолет противника, 246 вертолетов и более 5830 беспилотных летательных аппаратов.
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