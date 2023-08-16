Спецоперация 16 августа 2023, 11:31 Уничтожение танка ВСУ сняли на видео Минобороны показало уничтожение дронами-камикадзе танка и позиции ВСУ

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Российские военнослужащие при помощи беспилотников-камикадзе уничтожили на Запорожском направлении танк и боевую позицию противника. Операцию сняли на FPV-дрон, сообщило РИА «Новости».

Сначала аппарат, который фиксировал происходящее на камеру в режиме от первого лица, приблизился к окопу Вооруженных сил Украины. Затем другой дрон рухнул на позицию, произошел взрыв, и два украинских бойца упали без движения. Вслед за этим российские военные таким же оборудованием уничтожили танк противника.

Ликвидацию диверсионно-разведывательной группы тоже сняли на FPV-дрон. Бойцы ВСУ забежали в гараж, а через него — в брошенную постройку. Их атаковали два беспилотника. После взрыва из здания никто не вышел.

Беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы с ними показали на выставке форума «Армия-2023» в Подмосковье, сообщили «Известия». Количество отечественных производителей такой техники увеличилось в несколько раз.