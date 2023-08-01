Спецоперация 01 августа 2023, 01:36 Уничтожение танка ВСУ снарядом «Краснополь» попало на видео РИА «Новости»: ВС РФ уничтожили танк Т-72М1 ВСУ боеприпасом «Краснополь» РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали украинский танк Т-72М1 корректируемым снарядом «Краснополь» на Запорожском направлении. Видео уничтожения техники показало РИА «Новости».

На кадрах зафиксировали попадание в танк. В результате близкого разрыва произошла детонации боекомплекта, что привело к уничтожению танка вместе с экипажем.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении склада ВСУ высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь». Как отметили в ведомстве, операция прошла «с хирургической точностью». Место расположения склада вычислили благодаря разведывательно-ударному беспилотнику «Иноходец».

Боеприпас «Краснополь» способен поражать неподвижные и движущиеся, бронированные и небронированные цели. Он попадает в объект с первого раза, пристрелки в таких случаях не требуется, поэтому его применение помогает значительно снизить расход боеприпасов.