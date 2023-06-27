Спецоперация 27 июня 2023, 02:12 «Уничтожение своего населения». Боевик ВСУ пожаловался американским СМИ «РВ»: украинский солдат пожаловался на отсутствие поддержки ВСУ из Киева РИА «Новости»

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Украинский боевик пожаловался американским СМИ на отношение командования и властей Украины к солдатам ВСУ. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Это похоже на уничтожение своего населения, боеспособного и трудоспособного», — пожаловался сказал репортеру Vice News.

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Боевик рассказал, что на пять выстрелов ВСУ российские военные отвечают в стократном размере. От украинского командования солдаты не получают поддержки, а планы властей неизвестны военным, заявил военнослужащий.

Офис президента Украины Владимира Зеленского выразил недовольство, что западные разведчики стали передавать ВСУ меньше данных о российских войсках. Так украинское руководство пытается найти виноватых в неудавшемся контрнаступлении, считает военный историк Юрий Кнутов.