Спецоперация 11 июля 2023, 11:08 Уничтожение склада ВСУ в ДНР с помощью беспилотника показали на видео Российская группировка войск «Юг» уничтожила склад с боеприпасами ВСУ под Авдеевкой в ДНР

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Бойцы российской группировки войск «Юг» уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины, находившийся на линии соприкосновения под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. РИА «Новости» опубликовало видео поражения цели.

Для удара по складу российские военнослужащие использовали беспилотник с гранатой. Разведчик-доброволец с позывным Ганс сообщил, что бойцы регулярно проводят вылеты дронов с подвесными боеприпасами под Авдеевкой.

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«В один из вылетов был точно уничтожен склад боеприпасов противника, мощность и масштабность взрыва это подтверждают», — отметил Ганс.

Доброволец пояснил, что на объект сбросили гранату «ВОГ-17», дополнительно оснащенную хвостовыми оперениями. Они заметно увеличили эффективность и точность боеприпаса.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении склада хранения снарядов для реактивной системы залпового огня HIMARS. Объект находился в районе Михайловки в ДНР.