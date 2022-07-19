Член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил, что российским военным, которые сражаются на Украине, нет разницы, насколько высокотехнологичная продукция имеется у врага. Таким образом он прокомментировал уничтожение американской установки залпового огня HIMARS, написало РИА ФАН.

«Несмотря на все возникающие сложности, наши военные способны уничтожать вражеское вооружение, вести точечную борьбу. Причем для наших парней неважно, насколько высокотехнологична эта продукция и как хорошо ее охраняют. Ликвидация американской РСЗО HIMARS лишь первая ласточка, дальше будет больше. Это начало большого процесса перемалывания военной техники, я даже думаю, что этот процесс будет комплексным», — сказал Перенджиев.

Политолог добавил, что российским военным важно заполучить американские установки целыми. В будущем это позволит России активнее противодействовать.

Ранее Министерство обороны России заявило о ликвидации двух РСЗО. Речь идет об американских установках HIMARS, а также о противокорабельных ракетах «Гарпун».