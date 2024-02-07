Спецоперация 07 февраля 2024, 10:09 Уничтожение пункта управления ВСУ экипажами Ка-52М попало на видео Минобороны: экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ

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Армейская авиация на вертолетах Ка-52М запустила ракеты по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Луганском направлении. Видео опубликовало Минобороны.

Экипажам при поддержке сухопутных войск удалось уничтожить пункт управления и бронетехнику противника. Координаты для удара предоставил авиационный наводчик.

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Ранее оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажа танка Т-72, который уничтожил противотанковую засаду ВСУ на Донецком направлении. Разведка российской группировки войск «Юг» засекла украинский противотанковый ракетный комплекс в частной застройке. Танкисты получили координаты и выдвинулись на огневую позицию. Цель удалось поразить в несколько попаданий.

До этого Минобороны России представило видео уничтожения отделения пехоты ВСУ в укрытиях расчетами FPV-дронов ставропольских десантников на Запорожском направлении. Отмечалось, что операторы беспилотников сработали эффективно.