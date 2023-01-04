04 января 2023, 13:01
Уничтожение опорных пунктов ВСУ высокоточными боеприпасами показали на видео
Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ
Министерство обороны России показало на видео уничтожение высокоточными боеприпасами нового поколения опорных пунктов и бронетехники Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. В ведомстве уточнили, что попадание происходит с первого выстрела.
«Применяемые высокоточные боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность», — отметили в Минобороны.
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В начале января российские войска нанесли удар по наемникам Иностранного легиона Украины. В районе Масляковки и Краматорска ликвидировали более 130 наемников. Накануне более 70 наемников Иностранного легиона уничтожили в ДНР и Харьковской области.
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Кроме того, российские военные уничтожили две установки HIMARS в ДНР, а также три артиллерийские системы М777 американского производства в районе населенных пунктов Червонная Диброва и Артемовск.
Ранее ВС России показали видео работы «кочующего миномета» в зоне СВО, написал RT.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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