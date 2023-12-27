Спецоперация 27 декабря 2023, 07:47 Уничтожение опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении сняли на видео Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

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Реактивный артиллерийский дивизион при поддержке беспилотников уничтожил на Купянском направлении взводные опорные пункты, огневые средства и солдат Вооруженных сил Украины. Работу группировки войск «Запад» показало Минобороны России.

Позиции и вооружения противника вычислили с воздуха при помощи дронов. Разведка передала полученную информацию реактивному артиллерийскому дивизиону, и расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» выдвинулись на огневые позиции.

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«Работали по живой силе, огневым средствам противника, опорному пункту противника. Работаем с корректировкой для достижения максимальной точности залпа. Главное в нашем деле — мобильность», — сказал командир реактивной батареи с позывным Монолит.

Работу российских военных сняли на видео. Расчеты «Торнадо-Г» каждый раз стреляли с новых позиций и успешно маскировались. Артиллеристы оценили более совершенную, чем у РСЗО «Град», систему управления огнем и компьютер для расчета баллистических показателей. Все 40 снарядов в пакете система могла выпустить за 20 секунд.

Российские войска взяли контроль над Марьинкой. Потерю этого населенного пункта признал Генштаб ВСУ. Главком Валерий Залужный допустил, что следующей станет Авдеевка.