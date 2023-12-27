27 декабря 2023, 07:47
Уничтожение опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении сняли на видео
Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Реактивный артиллерийский дивизион при поддержке беспилотников уничтожил на Купянском направлении взводные опорные пункты, огневые средства и солдат Вооруженных сил Украины. Работу группировки войск «Запад» показало Минобороны России.
Позиции и вооружения противника вычислили с воздуха при помощи дронов. Разведка передала полученную информацию реактивному артиллерийскому дивизиону, и расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» выдвинулись на огневые позиции.
Реклама
«Работали по живой силе, огневым средствам противника, опорному пункту противника. Работаем с корректировкой для достижения максимальной точности залпа. Главное в нашем деле — мобильность», — сказал командир реактивной батареи с позывным Монолит.
Работу российских военных сняли на видео. Расчеты «Торнадо-Г» каждый раз стреляли с новых позиций и успешно маскировались. Артиллеристы оценили более совершенную, чем у РСЗО «Град», систему управления огнем и компьютер для расчета баллистических показателей. Все 40 снарядов в пакете система могла выпустить за 20 секунд.
Российские войска взяли контроль над Марьинкой. Потерю этого населенного пункта признал Генштаб ВСУ. Главком Валерий Залужный допустил, что следующей станет Авдеевка.
Минобороны РФ
Видео
Специальная военная операция РФ на Украине
Купянск
Реклама
Реклама