Уничтожение опорного пункта ВСУ среди жилых домов силами ДНР попало на видео
Военные ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ, который находился среди жилых построек. Момент атаки попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Военкор Астрахань».
На кадрах, снятых с высоты, видно, что опорный пункт взорвали, от него идет дым.
Ранее 31 мая стало известно, что за сутки средства противовоздушной обороны сбили около Донецка и Макеевки шесть украинских беспилотников. Также их засекли у Попасной в ЛНР, вблизи населенных пунктов Липцы и Большие Проходы в Харьковской области.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля, а за несколько дней до этого признала суверенитет ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объяснил, что руководство Донецкой и Луганской Народных Республик попросило его о помощи. Он подчеркнул, что нужно прекратить геноцид и издевательства над жителями Донбасса.