Уничтожение опорнго пункта ВСУ вертолетами Ка-52 попало на видео

Канал «Звезда» показал видео боевой работы вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации. В кадр попало уничтожение опорного пункта и замаскированной в лесном массиве легкобронированной техники ВСУ.

Экипажи вертолетов выпускают тепловые ловушки, чтобы при необходимости сбить ракету противника с курса, и наносят удар управляемыми ракетами «Вихрь» с лазерным наведением. Добившись поражения цели, идут на посадку.

Во время полета в кабине — летчик и штурман боевой машины. Если возникнет экстренная ситуация, штурман сможет сам управлять вертолетом и посадить его.

«Выскакиваем неожиданно для противника, наносим удары. Противник, замечая нас, убегает, видя такую машину в воздухе, такого „летящего крокодила“», — рассказал каналу штурман Алексей.

Ка-52 способен выдержать даже прямое попадание переносных ЗРК.

«Если придешь как дуршлаг, он тебя все равно привезет на базу, посадит», — заверил Алексей.

Ранее кадрами уничтожения бронетехники ВСУ с помощью Ка--52 поделилось Минобороны.