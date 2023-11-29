Спецоперация 29 ноября 2023, 06:52 Уничтожение объектов ВСУ крылатыми ракетами «Калибр» сняли на видео Фрегат Черноморского флота России уничтожил объекты ВСУ ракетами «Калибр»

Читать 360tv в

Объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины поразили с моря четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр». Минобороны России показало боевую работу фрегата Черноморского флота.

Операция прошла в акватории Черного моря. Экипаж фрегата получил задание — в кратчайшие сроки поразить объекты военной инфраструктуры ВСУ. По цели ударили четырьмя ракетами «Калибр». Залповый пуск прошел успешно.

Реклама

В министерстве сообщили, что корабли Черноморского флота вместе с вертолетами и самолетами задействовали в патрулировании акватории около Крыма. Группировка обнаруживала и уничтожала безэкипажные катера и десантные лодки.

Катера-беспилотники выводили из строя с самолетов морской авиации Су-30СМ и Су-24М. Минобороны показало один из вылетов. Издание Military Watch Magazine назвало российские истребители эффективными для выполнения многих задач благодаря радиолокационной станции Н011М «Барс» и другим новшествам.