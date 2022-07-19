Уничтожение наводчика гаубиц М777 в ДНР показали на видео
РИА «Новости»: НМ ДНР уничтожила наводчика украинских гаубиц М777
Войска Народной милиции Донецкой народной республики ликвидировали кооректировщика-наводчика украинской артиллерии, работавшего с гаубицами М777. Видео с места опубликовало РИА «Новости».
Для ликвидации врага бойцы 9-го полка НМ ДНР применили ПТРК «Конкурс».
На кадрах видно, как военнослужащие прицелились по точке расположения корректировщика и точным запуском снаряда уничтожили заданный квадрат.
Американские гаубицы М777 находятся под городом Авдеевка, нацисты ранее задействовали их для ударов по населенным пунктам Васильевка, Новоселовка и Верхнеторецкое.
Ранее Народная милиция показала на видео уничтожение снарядов, оставленных неонацистами в одном из агропредприятий в ДНР, писала газета «Известия».
Член координационного совета Росгвардии, эксперт по ОДКБ Роман Насонов в беседе с «360» рассказывал, что российские военные ударами «Калибром» спокойно уничтожают склады со снарядами к М777.