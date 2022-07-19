Уничтожение наводчика гаубиц М777 в ДНР показали на видео

Войска Народной милиции Донецкой народной республики ликвидировали кооректировщика-наводчика украинской артиллерии, работавшего с гаубицами М777. Видео с места опубликовало РИА «Новости».

Для ликвидации врага бойцы 9-го полка НМ ДНР применили ПТРК «Конкурс».

На кадрах видно, как военнослужащие прицелились по точке расположения корректировщика и точным запуском снаряда уничтожили заданный квадрат.

Американские гаубицы М777 находятся под городом Авдеевка, нацисты ранее задействовали их для ударов по населенным пунктам Васильевка, Новоселовка и Верхнеторецкое.

Ранее Народная милиция показала на видео уничтожение снарядов, оставленных неонацистами в одном из агропредприятий в ДНР, писала газета «Известия».

Член координационного совета Росгвардии, эксперт по ОДКБ Роман Насонов в беседе с «360» рассказывал, что российские военные ударами «Калибром» спокойно уничтожают склады со снарядами к М777.