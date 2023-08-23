23 августа 2023, 18:33
Уничтожение двух танков ВСУ на Запорожском направлении попало на видео
Минобороны: ВС РФ с помощью дронов уничтожили два танка ВСУ
Российские военнослужащие с помощью беспилотников уничтожили два танка Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Соответствующими кадры поделилось Минобороны.
По данным оборонного ведомства, операторы FPV-дронов заметили боевые машины ВСУ, которые двигались по грунтовой дороге. Беспилотные летательные аппараты нанесли по танкам удар.
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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев также доложил о том, что FPV-дроны поразили восемь групп пехоты и боевую машину пехоты противника, а также блиндаж подразделений отдельной мехбригады ВСУ в районе Андреевки.
Ранее Минобороны сообщило, что российская группировка «Запад» за сутки успешно отразила четыре атаки ВСУ на Купянском направлении. При поддержке авиации и артиллерии российская армия улучшила тактическое положение в этой зоне.
На прошлом брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что украинская армия лишилась 80 штурмовиков на Запорожском направлении. Об этом писал kp.ru.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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