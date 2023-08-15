Спецоперация 15 августа 2023, 01:33 Уничтожение диверсионной группы ВСУ попало на видео Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсионной группы ВСУ

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Пресс-служба Минобороны России опубликовала кадры уничтожения диверсионной группы ВСУ с FPV-дрона. Беспилотник настиг ДРГ в жилой застройке.

На видео солдаты противника забежали в строения через гараж. За ними влетел один российский FPV-дрон, потом — второй. После этого в здании прогремел взрыв и начался пожар. Украинские военные из помещения уже не вышли.

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Ранее российским вертолетчикам удалось за 10 минут уничтожить пять единиц бронетехники ВСУ на Ореховском направлении.

В начале августа стало известно, что российские военные сорвали попытку ВСУ провести разведку боем возле села Приютное в Запорожской области, а в районе Урожайного в ДНР удалось пресечь деятельность украинской ДРГ.

Группировка «Днепр» ранее ударила по командно-наблюдательному пункту украинской ДРГ возле села Садовое в Херсонской области.