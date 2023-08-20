Спецоперация 20 августа 2023, 16:01 Уничтожение бронетехники ВСУ сняли на видео Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ дроном-камикадзе в Запорожье

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В зоне спецоперации российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ. Кадры работы по противнику опубликовало Минобороны.

В ведомстве уточнили, что удар по украинской технике нанесли российские военнослужащие-операторы FPV-дронов на Запорожском направлении.

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На видео дрон захватил двигавшуюся по дороге цель, снизился и нанес удар. На другом кадре БПЛА поразил стоявшую бронетехнику.

В Минобороны отмечали, что за сутки в Запорожской области и на территории Донецкой Народной Республики ВС России пресекли деятельность четырех ДРГ. Потери ВСУ на этом направлении составили более 130 военных, танк, три бронемашины и столько же автомобилей. Противник также потерял гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

В ДНР удалось уничтожить полевые склады с боеприпасами украинских боевиков возле населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка.