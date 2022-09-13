Уничтожение базы иностранных наемников на Украине сняли на видео | 360°

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Уничтожение базы иностранных наемников на Украине сняли на видео

РИА «Новости» опубликовало кадры удара по базе иностранных наемников под Харьковом

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Российские войска ударами минометов уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области. Прибывшие из других стран боевики использовали в качестве казарм и складов для топлива дома мирных жителей. РИА «Новости» опубликовало кадры проведения операции.

Удар нанесли по домам в поселке, где расположились наемники. После взрывов часть боевиков выбежали из помещений.

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Источник агентства в силовых структурах рассказал, что месторасположение наемников вычислили при помощи беспилотников. Получив координаты, российские военные открыли огонь из минометов.

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Собеседник подчеркнул, что, кроме штаба боевиков также уничтожены склады с топливом. Он отметил, что на месте погибло большое количество наемников. Выжившие вместе ранеными сбежали на квадроциклах.

«Наличие квадроциклов и багги — это первый признак того, что вы столкнулись со спецподразделением», — пояснил источник агентства.

По его словам, у украинских военных такой техники нет.

Специальная военная операция РФ на Украине

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