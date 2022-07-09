Эксперт по безопасности Роман Насонов прокомментировал «360» информацию об уничтожении российскими военными ангаров с американскими гаубицами М777. Он считает, что это ощутимая потеря для Украины.

По словам Насонова, уничтожение ангара — это «законная военная цель и месть мирного населения, которая была передана военнослужащим вооруженных сил за незаконные обстрелы мирных городов».

«В результате качественных разведывательно-поисковых мероприятий определены места, где были скрыты знаменитые американские М777, и они были поражены. Это уже третье удачное поражение нескольких данных артиллерийских систем. При этом они были поражены не только как артиллерийские системы, но и с артиллеристами, что надолго отобьет охоту стрельбы по мирному населению», — пояснил эксперт.

По его словам, уничтожение гаубиц М777 окажет психологическое влияние на противника, так как это дорогое оружие, которым управляло самое подготовленное артиллерийское подразделение.