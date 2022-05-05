Уничтожена украинская диверсионная группа под Харьковом

Спецназ Росгвардии уничтожил ячейку теробороны Украины в Харьковской области. Диверсанты тайно продвигались по лесополосе в сторону позиций российских войск и открыли огонь в ответ на предложение сдаться, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Вооруженную группу без опознавательных знаков обнаружили во время разведывательно-поисковых мероприятий. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов и уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с ее командиром.

После боя росгвардейцы нашли на прилегающей территории тренировочный лагерь территориальной обороны Украины, в том числе позиции для пристрелки оружия, места для ночного отдыха и несколько комплектов боевой экипировки.

Накануне Росгвардия ликвидировала в Харьковской области крупный склад боеприпасов для реактивной системы залпового огня «Град». Более 600 боеприпасов из двух замаскированных схронов изъяли и передали в артиллерийское соединение ВС РФ.