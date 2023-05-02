Важное 02 мая 2023, 16:17 Уничтожена бронемашина, в которой, возможно, был командующий силами теробороны ВСУ Танцюра Пригожин сообщил о возможной гибели командующего силами теробороны ВСУ Танцюры РИА «Новости»

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Под Артемовском сегодня ликвидировали бронемашину, в которой, возможно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его заявление опубликовала пресс-служба.

Пригожин отметил, что артиллерийские подразделения «вагнеровцев» уничтожили бронеавтомобиль сегодня в 13:25 «при подходе резервов из населенного пункта Часов Яр в населенный пункт Бахмут» (украинское название Артемовска). Машина следовала в Артемовск.

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Накануне стало известно о продвижении бойцов «Вагнера» в Артемовске на 120 метров. Удалось захватить 45 тысяч квадратных метров территории города.

Согласно последним сведениям Минобороны, российские штурмовые отряды продолжают бои на западе Артемовска. ВДВ выполняют задачу по сковыванию подразделений армии противника на флангах этих отрядов.