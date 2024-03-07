Спецоперация 07 марта 2024, 12:24 Уничтожают круглосуточно. МО рассказало о работе ВДВ на Северском направлении МО: артиллеристы ВДВ круглосуточно работают на Северском направлении

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Артиллеристы Воздушно-десантных войск круглосуточно уничтожают живую силу врага на Северском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ каждый день наносят огневое поражение противнику. Бойцы поддерживают продвижение пехоты, не позволяя украинской армии проводить ротацию подразделений на передовых позициях.

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«Артиллеристы Воздушно-десантных войск круглосуточно уничтожают живую силу противника», — отметили в ведомстве.

Обозреватель Business Insider Элла Шерман заявила о фатальной ошибке ВСУ. По ее словам, украинские военные слишком поздно занялись строительством оборонительных сооружений в районе Авдеевки. Такой просчет приведет к серьезным проблемам в ближайшие месяцы.

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский также указал на несовершенства в системе обороны. Он считает, что военные уделили недостаточно внимания фортификации.