Спецоперация 08 февраля 2024, 17:41 Умирающий боец ВСУ записал видеообращение к близким на русском языке ТСН: раненный под Андреевкой солдат ВСУ записал видеообращение для родных Официальный сайт президента Украины

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Украинский солдат, который получил серьезные ранения под Авдеевкой, попрощался с близкими с помощью видеозаписи. Ролик опубликовал Telegram-канал «Телевизионной службы новостей» (ТСН).

Боец думал, что не выживет, поэтому записал прощальное видео.

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«Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», — обратился солдат ВСУ к родным.

Он призвал близких не горевать из-за его гибели и продолжать жить дальше. Авторы публикации отметили, что солдат выжил — его эвакуировали, и он проходит лечение в госпитале.

Ранее украинский военнопленный Федор Дыбиц признался, что ВСУ столкнулись с огромными потерями личного состава. По его словам, за две недели его командир потерял 70% батальона. Солдат добавил, что военных вооружили автоматами и направили вести бои против гранатометов.

Бойцы ВСУ также зачастую не имели возможности укрыться от российских БПЛА. Дыбиц объяснил, что многие солдаты не могли выжить — они получали серьезные ранения и обморожения.