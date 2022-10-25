Умер второй раненный при обстреле машины украинскими диверсантами под Херсоном | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 13:14 Умер второй раненный при обстреле машины украинскими диверсантами под Херсоном Минздрав сообщил о втором погибшем при обстреле машины украинскими боевиками под Херсоном Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Число погибших при обстреле гражданского автомобиля украинскими диверсантами под Херсоном увеличилось до двух. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что в машине ехал отец с двумя детьми. Нападение боевиков произошло вечером в понедельник, 24 октября.

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Семья перемещалась из одного населенного пункта в другой, когда их автомобиль попал под обстрел украинской группировки. На месте от полученных ранений умер сын владельца машины.

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Отца и дочь в тяжелом состоянии доставили в одну из местных больниц.

Как пояснил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев, 25 октября мужчина скончался, несмотря на все усилия врачей. Состояние девочки остается тяжелым, но медики оказывают ей всю необходимую помощь.