Важное 08 февраля 2023, 10:55 Умер раненый капитан ВС России Мангушев Капитан ВС РФ Мангушев умер в больнице

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Капитан 4-й бригады 2-го Армейского корпуса Вооруженных сил России Игорь Мангушев (позывной — «Берег») умер от последствий ранения в голову. Об этом написал Telegram-канал «Vоенкор Котенок Z».

«Игорь Мангушев с позывным „Берег“ скончался от последствий огнестрельного ранения в голову, полученного несколькими днями ранее», — говорится в сообщении.

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Военкор уточнил, что Мангушева не стало сегодня около 06:00. Канал «ПриZрак Новороссии» сообщил, что это произошло в 06:12. Ранее в этом же ресурсе появилась информация о том, что состояние «Берега» стабильно тяжелое, с отрицательной динамикой, и он нетранспортабелен.

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СМИ написали о том, что он получил тяжелое ранение, 4 февраля. По информации Telegram-канала «Mash на Донбассе», капитану выстрелили в затылок из пистолета. Он попал в больницу на территории Луганской Народной Республики.

«Берег» участвовал в боевых действиях в качестве добровольца еще с 2014 года. В прошлом году внедрял собственную тактику борьбы с дронами.