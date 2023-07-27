Спецоперация 27 июля 2023, 22:40 Умер командир батальона «Призрак» в боях под Клещеевкой «РВ»: командир 14-го батальона «Призрак» Богаченко умер в боях под Клещеевкой Freepik

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Российский боец, командир 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» Артур Богаченко умер в боях под Клещеевкой. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Артур Богаченко был продолжателем дела нашего павшего товарища Алексея Мозгового, основателя батальона „Призрак“ четвертой бригады ЛНР», — сказано в публикации.

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В посте отметили, что военнослужащие батальона пресекают атаки противника в районе Клещеевки и наносят врагу серьезные потери.

Ранее стало известно о многократных попытках украинских войск напасть вблизи Белогоровки ЛНР и Клещеевки ДНР на Донецком направлении. По словам представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все атаки боевиков Украины были отражены. Российские бойцы провели слаженную работу и отразили шесть ударов ВСУ.