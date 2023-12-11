Спецоперация 11 декабря 2023, 15:35 Умер еще один воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Актер из сериала «Возвращение Мухтара» Андрей Павленко погиб в зоне СВО

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Украинский актер Андрей Павленко, который вступил в ряды ВСУ, погиб в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на родственников артиста.

Точное место смерти Павленко и других деталей случившегося не уточнили. Дату и место прощания с актером назовут позже.

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Артист окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Павленко сыграл в нескольких сезонах российского сериала «Возвращение Мухтара», а также в «Ментовских войнах. Одесса» и фильме «По законам военного времени — 2».

На прошлой неделе стало известно о гибели украинского актера Василия Кухарского, который тоже играл в «Возвращении Мухтара» и «Ментовских войнах». Он получил тяжелое ранение во время боевых действий. Артист вступил в ряды Вооруженных сил Украины в самом начале спецоперации.

Ранее актер и боец ВСУ Олег Иваница заявил, что Украине не следует силой возвращать Донбасс и Крым. По мнению мужчины, это усугубит экономические проблемы в стране.