Экспозицию уменьшенных копий известных памятников и зданий освобожденных регионов Украины создадут в парке миниатюр в Бахчисарае. Об этом рассказал директор парка Виктор Жиленко.

Первой уменьшенной копией, по его словам, станет памятник Богдану Хмельницкому, который установлен в Мелитополе, написало РИА «Новости».

Эту копию, как уточнил Жиленко, установят рядом с копией Графской пристани Севастополя. Появятся в парке миниатюр и уменьшенные копии памятников и зданий из городов ДНР и ЛНР. По его словам, помимо освобожденных территорий, в парке миниатюр появятся копии памятников и архитектурных зданий городов ДНР и ЛНР.

Парк миниатюр в Бахчисарае представляет музей под открытым небом. Посетители могут увидеть там уменьшенные копии архитектурных сооружений, расположенных в Крыму.

В конце июля жители полуострова записали видеообращение к населению Запорожской и Херсонской областей. В нем они рассказали, как изменилась жизнь в регионе после возвращения в состав РФ, сообщал RT.