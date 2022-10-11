Ультраправый футбольный фанат с позывным «Регбист» погиб на Украине | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 11:07 Поделиться Telegram

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Viber Ультраправый футбольный фанат с позывным «Регбист» погиб на Украине «Украина.ру» сообщила о гибели футбольного фаната «Регбиста» в спецоперации Соцсети

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Ультраправый футбольный фанат Максим Яловцов с позывным «Регбист» погиб в зоне специальной операции на Украине. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

По данным источника, Яловцев являлся одним из лидеров фанатского движения киевского «Динамо», а также был близким другом представителя националистических группировок Ивана Зализняка, а также белоруса Игоря Янкова.

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Утром во вторник стало известно, что в ряде украинских городов произошли взрывы ракет. Согласно данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, сейчас без электричества остаются свыше 300 населенных пунктов.

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Также дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали Ладыжинскую ТЭС в Виннице, о чем сообщал председатель администрации Винницкой области Сергей Борзенко.

По информации ряда украинских СМИ, на территории всей страны объявлена воздушная тревога, есть риск нанесения ракетных ударов.

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