27 января 2023, 02:01
«Уловка МАГАТЭ». Рогов опроверг информацию о взрывах на ЗАЭС
Рогов назвал провокацией заявление МАГАТЭ о взрывах на Запорожской АЭС
Заявление МАГАТЭ о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является провокацией, заявил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
МАГАТЭ со ссылкой на своих экспертов опубликовало заявление о мощных взрывах в районе атомного объекта. Агентство утверждает, что там ведутся боевые действия. Однако Рогов опроверг эту информацию.
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«Очевидно, это какая-то хитрая игра или уловка МАГАТЭ, направленная на провокацию или какие-то шаги по дискредитации ситуации в регионе», — пояснил собеседник.
По его мнению, МАГАТЭ хочет поставить под сомнение способность России гарантировать безопасность ЗАЭС. Рогов предположил, что агентство выполняет политическую волю Киева и его кураторов, которые обеспокоены успешными действиями ВС России. Таким образом они пытаются замедлить наступление на Запорожском направлении, подытожил Рогов.
Ранее он сообщил, что ВСУ весной могут попытаться перейти в контрнаступление в районе Бердянска и Мелитополя.
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