Спецоперация 08 июня 2023, 02:01 Ульяновский вице-премьер оставил свой пост ради участия в СВО Зампред правительства Ульяновской области Кучиц отправится добровольцем в зону СВО РИА «Новости»

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Заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кучиц вступил в ряды добровольцев в зоне проведения специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кучица, это решение он принял, опираясь на свой долг врача, офицера и человека. В видеообращении к жителям Ульяновской области чиновник отметил, что в зоне СВО он будет применить свои медицинские знания.

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«Я уверен, что мой медицинский опыт, мои знания будут полезны нашим парням на поле боя», — сказал он.

Ранее мэр Воркуты Ярослав Шапошников принял решение оставить свой пост, чтобы стать добровольцем в зоне проведения специальной военной операции. Также градоначальник добавил, что имеет специальное звание майора, но готов проходить службу в любой должности согласно решению командования. При этом он заверил, что его решение не повлияет на жизнь в городе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что люди, которые отправляются на передовую по зову души и сердца, заслуживают уважения и восхищения.