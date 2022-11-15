Спецоперация 15 ноября 2022, 10:23 Ульяновск отправил более 400 мобилизованных десантников в зону спецоперации Минобороны: более 40 мобилизованных десантников из Ульяновска отправились на спецоперацию Пресс-служба Минобороны

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Более 400 мобилизованных десантников отправились по железной дороге в тыловую зону спецоперации после интенсивной боевой подготовки в Ульяновской области на полигоне соединения ВДВ. Об этом сообщило Минобороны России.

«Личный состав пройдет боевое слаживание в составе более крупных подразделений, после чего приступит к выполнению задач по предназначению в первых и вторых эшелонах обороны», — пояснили в ведомстве.

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Накануне отправки с мобилизованным личным составом провели смотр готовности. Военнослужащим выдали внесезонный комплект полевого обмундирования, средства бронезащиты и химической защиты. Кроме того, весь личный состав получил денежное довольствие и установленную указом президента соцвыплату.

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Торжественные мероприятия по случаю отправки десантников в зону СВО собрали около 1,5 тысячи человек. Мобилизованных провожали родные и близкие. Напутственное слово произнес мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин, также выступили почетные гости и представители духовенства.

Кроме того, отличившийся на спецоперации штатный состав соединения Воздушно-десантных войск под руководством исполняющего обязанности командира бригады гвардии подполковника Алексея Золоторева получил госнаграды. Таким образом опытные военнослужащие показали пример убывающим в зону СВО защитникам.