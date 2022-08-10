Уличный кинотеатр запустили в Мелитополе

Жителям Мелитополя показали российский фильм «Матч» о подвиге советских спортсменов. В городе заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом, сообщили «Известия».

Кинопоказ организовали прямо на улице. На площади установили экран, расставили скамейки, стулья и кресла-мешки. Прийти на показ смог любой желающий, вход бесплатный. Им показали фильм «Матч». По сюжету советские спортсмены, несмотря на угрозу концлагерей и расстрела, выиграли в матче с солдатами вермахта. Он основан на реальных событиях.

Местные жители признались, что в прежние времена такие картины в стране не показывали. Власти Украины запрещали российское кино, киномеханикам грозил штраф и увольнение, а в случае с фильмами про советских солдат — уголовное преследование.

«Последнее время на Украине в кинотеатрах такого вообще нельзя было смотреть. Ну не показывали просто», — рассказал житель Мелитополя.

Под контролем российских войск находится приазовская часть Запорожской области находится под контролем. Вооруженные силы Украины 8 августа попытались атаковать Мелитополь, но система ПВО перехватила ракеты.