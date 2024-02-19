Эксклюзив 19 февраля 2024, 12:35 Укрепрайонов больше не создали. Что ждет ВСУ после освобождения Россией Авдеевки? Политолог Михайлов: ВСУ не выдержат напора ВС России после освобождения Авдеевки Ministry of Defense of Ukraine

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. С какими последствиями столкнутся Вооруженные силы Украины после этого события, объяснил «360» политолог Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Коррупционная составляющая украинского режима

О серьезно ухудшающемся положении в районе Авдеевки украинские власти задумались еще год назад. И они задумались еще о некоей второй-третьей линиях обороны.

Однако, учитывая коррупционную составляющую украинского режима, нет нормальных данных о том, построена ли эта линия обороны в должной мере. Я подозреваю, что Украина не готова к дальнейшему продвижению российских войск после взятия Авдеевки.

Самые подготовленные подразделения украинских военных понесли колоссальные потери и находятся, на мой взгляд, в полном деморализованном состоянии. Даже если они успеют отойти — часть, кому дали выйти, уже отошли — на другие позиции, то вряд ли эти позиции были столь же хорошо готовы, как в Авдеевке.

У Авдеевки 10 лет готовились оборонительные рубежи, поэтому она столько держалась. Учитывая масштабное воровство на Украине, я предполагаю, что никаких нормальных укрепрайонов больше не создано.

РИА «Новости»

ВСУ не выдержат напора

За исключением того, что придется брать другие города, другие крупные поселки городского типа, где Украина усилилась в течение 10 лет, я думаю, сейчас российские подразделения без особых проблем пойдут дальше. Мы видим, что вот-вот будет взят Часов Яр, мы видим, как успешно идет наступление на Краснолиманском направлении.

Я думаю, что, учитывая нынешнюю боеспособность украинских подразделений, даже если они попадут на какие-то более-менее подготовленные оборонительные линии, учитывая их моральное состояние, они не выдержат того масштабного напора, который осуществляется со стороны российских вооруженных сил.

Комплексные удары артиллерии, ФАБов, авиации и пехоты всех видов войск вряд ли перенесут так называемые новые укрепрайоны, которые, кстати, украинцы особо не показывают. Они только говорят, что там сделано, но что там сделано, никто толком не знает. А если никто не знает — а источников, как и в российских подразделениях и разведке, должно быть достаточно, — значит, там особо-то ничего и не сделано. Если и сделано, то не в той мере, которая способна предотвратить масштабное наступление российских подразделений.