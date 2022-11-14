Спецоперация 14 ноября 2022, 08:28 «Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых объектов Пресс-служба «Укрэнерго» сообщила о повреждениях на своих объектах freepik

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На одном из главных объектов украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» выявили серьезные повреждения. Об этом представители предприятия сообщили на своей страничке в Facebook*.

«Серьезно повредили один из ключевых объектов „Укрэнерго“. Это повлияло на электроснабжение ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной», — рассказали они.

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По словам представителей «Укрэнерго», имущество компании пострадало на прошлой неделе. Причину возникновения повреждений они не уточнили. Однако в компании сообщили, что полученный урон повлиял на электроснабжение в ряде регионов Украины.

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В «Укрэнерго» рассказали, что в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях приходится использовать плановые и аварийные отключения электричества. К регулярным отключениям энергопитания в некоторых регионах и вовсе прибегают на ежедневной основе. Кроме того, жителям этих областей рекомендуют самостоятельно снижать потребление электричества.

*Facebook — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.